الخطيب يستعد لمغادرة مصر .. ما القصة؟

06:50 م الخميس 18 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يستعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لمغادرة القاهرة إلى السعودية خلال ساعة مبكرة من صباح يوم السبت المقبل.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن محمود الخطيب سيغادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية الخاصة.

موعد الجمعية العمومية للأهلي

وكان النادي الأهلي قد دعا إلى جمعية عمومية خاصة يوم غد الجمعة 19 سبتمبر لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

وذكر النادي الأهلي عبر بيان رسمي سابق:"هو أمر لا يستغرق من الوقت سوى خمس دقائق فقط، ومن حق العضو أن يغادر بعدها دون الانتظار لنهاية الاجتماع، يأتي هذا حرصًا على استمرار العمل بلائحة النادي بعيدًا عن لائحة الوزارة الاسترشادية، لا سيما بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025".

وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قد نشر نص بيان محمود الخطيب الذي أعلن خلاله القرار بعدم الترشح بالدورة الانتخابية المقبلة، للاطلاع عليه كاملاً.. اضغط هنا

محمود الخطيب سبق وفاز برئاسة مجلس إدارة النادي في ديسمبر 2017 على حساب محمود طاهر.

