سيبذل قصارى جهده.. الأهلي يعلن عودة حمزة علاء

04:59 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

أعلن الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التعاقد مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق السابق، بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

وذكر بيان النادي الأهلي، أن وليد صلاح الدين قام بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع الحارس، والذي عبر عن ارتياحه الشديد لإبرام عقد جديد مع الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه خلال الفترة المقبلة.

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي في نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده، وانتقل إلى صفوف بورتيمونينسي البرتغالي، إلا أنه فسخ التعاقد معه، ويمكن الإطلاع على تفاصيل أزمته معه من هنا.

"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة علاء الأهلي عودة حمزة علاء إلى الأهلي
