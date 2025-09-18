مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

0 1
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

قبل لحظات.. استبعاد مفاجئ لمحترف الزمالك من مواجهة الإسماعيلي

04:45 م الخميس 18 سبتمبر 2025
background

كتب- محمد خيري:

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد هيئة قناة السويس قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز .

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي باستاد هيئة قناة السويس في الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - دونجا - أدم كايد.

الهجوم: خوان ألفينا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وصلاح مصدق وسيف جعفر وأحمد فتوح وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

"علامات تجارية وإعلانات".. كيف تعيش زوجات النجوم العالميين لكرة القدم بالسعودية؟

25 صورة ترصد كيف طوّر محمد صلاح بنيته الجسدية المذهلة

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك والإماعيلي
