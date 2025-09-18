قبل لحظات.. استبعاد مفاجئ لمحترف الزمالك من مواجهة الإسماعيلي

الخطيب يتفقد بعض الأعمال في فرع الأهلي بالتجمع

كتب- محمد خيري:

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد هيئة قناة السويس قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز .

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي باستاد هيئة قناة السويس في الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - دونجا - أدم كايد.

الهجوم: خوان ألفينا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وصلاح مصدق وسيف جعفر وأحمد فتوح وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

