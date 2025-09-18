نجم الزمالك السابق: 700 ألف ثمن حملة تشويهي عند الجمهور

اليماني يعلق على استبعاد شيكو بانزا من لقاء الإسماعيلي

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن هناك حملة لتشويهه مقابل 700 ألف جنيه على مواقع السوشيال ميديا من أجل عدم تحدثه.

وقال تامر عبد الحميد الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "أنا مدفوع فيا 700 ألف جنيه لإحدى الشركات من أجل تشويهي بالأرقام أهو، علشان أسكت فقط، علشان الناس متسمعش اللي بقوله، مدفوعين لشركة إلكترونية من أجل تشغيل لجان على السوشيال ميديا، يشتروا كومنتات، صفحات تكتب بوستات ضدك".

وأضاف تامر عبد الحميد: "هم عارفين أني أعرف حاجات حاولوا يشتروني معرفوش، الهدف إيه أنهم عارفين إني معايا معلومة فالأمور أنه لازم يسكت".

وأوضح: "اللي شوفته دلوقتي محاولات شرائي من المسئولين في نادي الزمالك، مش هينفع نقول بس انا شوفت بعيني عرض الشراء".

اقرأ أيضًا:

"علامات تجارية وإعلانات".. كيف تعيش زوجات النجوم العالميين لكرة القدم بالسعودية؟

25 صورة ترصد كيف طوّر محمد صلاح بنيته الجسدية المذهلة

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟