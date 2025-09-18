مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: 700 ألف ثمن حملة تشويهي عند الجمهور

03:01 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تامر عبد الحميد
  • عرض 5 صورة
    تامر عبد الحميد
  • عرض 5 صورة
    تامر عبد الحميد
  • عرض 5 صورة
    تامر عبد الحميد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن هناك حملة لتشويهه مقابل 700 ألف جنيه على مواقع السوشيال ميديا من أجل عدم تحدثه.

وقال تامر عبد الحميد الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "أنا مدفوع فيا 700 ألف جنيه لإحدى الشركات من أجل تشويهي بالأرقام أهو، علشان أسكت فقط، علشان الناس متسمعش اللي بقوله، مدفوعين لشركة إلكترونية من أجل تشغيل لجان على السوشيال ميديا، يشتروا كومنتات، صفحات تكتب بوستات ضدك".

وأضاف تامر عبد الحميد: "هم عارفين أني أعرف حاجات حاولوا يشتروني معرفوش، الهدف إيه أنهم عارفين إني معايا معلومة فالأمور أنه لازم يسكت".

وأوضح: "اللي شوفته دلوقتي محاولات شرائي من المسئولين في نادي الزمالك، مش هينفع نقول بس انا شوفت بعيني عرض الشراء".

اقرأ أيضًا:

"علامات تجارية وإعلانات".. كيف تعيش زوجات النجوم العالميين لكرة القدم بالسعودية؟

25 صورة ترصد كيف طوّر محمد صلاح بنيته الجسدية المذهلة

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تامر عبدالحميد نادي الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون