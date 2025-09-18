نجم الإسماعيلي السابق لمصراوي: نقطة أمام الزمالك أفضل من لا شيء

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد اليماني، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن مباراة الدراويش ضد الزمالك، مساء اليوم، في الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي، في الخامسة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي: "البرازيلي خوان بيزيرا اللاعب الأبرز في الزمالك، والإسماعيلي لديه مدير فني محترم ولاعبون يؤدون بروح، لكن لا توجد خبرات، والأمر صعب للفريق، عكس الزمالك".

واختتم اليماني: "الإسماعيلي سيلعب مباراة دفاعية، نعم اللقاء على أرضه، لكنه لا يريد أن يخسر، وفي رأيي نقطة وحيدة أفضل من لا شيء، وأتمنى أن يتدخل أحد لحل أزمة قيد الإسماعيلي، لتدعيم الفريق بعناصر ذات خبرات".

