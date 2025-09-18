"تفاصيل هامة".. اجتماع عاجل بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ في الأهلي

إهانة ونفس ما حدث في لقاء الزمالك.. غزل المحلة يهاجم حكم مباراة المصري

"اسكت شوية وراعي اللي في المستشفى".. شوبير يفتح النار على وكيل إمام عاشور

كتب- مصراوي:

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ظهر اليوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق داخل مقر مجلس الإدارة في الجزيرة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن الخطيب سيناقش مع سيد عبدالحفيظ عددا من الملفات على رأسها إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة التي ستقام في نهاية أكتوبر.

وأضاف المصدر: "سيتم عرض الأمر على سيد عبدالحفيظ كعضو لمجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة".