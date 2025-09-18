مباريات الأمس
"تفاصيل هامة".. اجتماع عاجل بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ في الأهلي

01:43 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    سيد عبدالحفيظ من جنازة نجل محمود طاهر
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ يتقدم حضور جنازة العامري فاروق
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
كتب- مصراوي:

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ظهر اليوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق داخل مقر مجلس الإدارة في الجزيرة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن الخطيب سيناقش مع سيد عبدالحفيظ عددا من الملفات على رأسها إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة التي ستقام في نهاية أكتوبر.

وأضاف المصدر: "سيتم عرض الأمر على سيد عبدالحفيظ كعضو لمجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة".

سيد عبد الحفيظ الخطيب الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي اانتخابات الأهلي
