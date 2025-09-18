مباريات الأمس
"الرحلة انتهت".. إقالة جديدة في الدوري المصري

01:01 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

قرر نادي المقاولون العرب، فسخ التعاقد مع محمد مكي المدير الفني للفريق، وذلك بعد التعادل مع فاركو بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء، أمس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ونشر "مكي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورة للفريق، وكتب: "انتهت الرحلة"

وقاد مكي ذئاب الجبل للفوز بلقب دوري المحترفين والعودة للدوري المصري من جديد.

التعادل في مواجهة فاركو، رفع رصيد المقاولون العرب لـ 4 نقاط في المركز الـ 18 بعد مرور 7 جولات بواقع 4 تعادلات و7 هزائم.

