"لسفر شقيقه".. الزمالك يحدد موعد جديد لتجديد عقد حسام عبد المجيد

كتب - نهى خورشيد

أعلن الإعلامي جمال الغندور أن إدارة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة جون إدوارد، ستعقد جلسة حاسمة مع المدافع حسام عبد المجيد خلال الشهر المقبل من أجل تجديد عقده وتعديل القيمة المالية التي يتقاضاها.

وأوضح الغندور، في تصريحات تلفزيونية أن تأجيل الجلسة يعود إلى تواجد شقيق اللاعب ووكيله خارج مصر، إذ يُنتظر وصوله الشهر القادم لعقد الاجتماع الرسمي وحسم كافة تفاصيل الاتفاق.

على صعيد آخر، يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز «دوري نايل»، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.