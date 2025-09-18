ميدو يكشف سر استقالة ياسين منصور من شركة الأهلي

كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق السر وراء رحيل رجل الأعمال ياسين منصور عن رئاسة شركة كرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية إن رجل الأعمال ياسين منصور كشف في جلسة خاصة مع مسؤولي النادي الأهلي أنه في حال عودته لرئاسة شركة كرة القدم بالنادي، فإنه يخطط لوضع هيكل إداري جديد داخل القلعة الحمراء.

وأضاف أن منصور شدد على ضرورة أن يقتصر دور مجلس الإدارة على تحديد الاستراتيجية العامة واعتماد الميزانيات والتخطيط للمستقبل، بينما يتولى التنفيذيون المؤهلون إدارة العمل اليومي برواتب محددة، مع خضوعهم للرقابة والمحاسبة.

وأشار إلى أن هذا التصور يعكس رغبته في تحويل منظومة كرة القدم داخل الأهلي إلى مؤسسة تعمل وفق معايير احترافية على غرار كبرى الشركات العالمية.

واختتم ميدو حديثه قائلًا: "ياسين منصور رحل عن شركة الكرة بسبب تدخل مجلس الإدارة وهناك تصور لوجوده نائب مع الخطيب".