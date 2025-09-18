الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

4 غيابات بصفوف الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي .. ما الأسباب؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم محمود وفا، يعاونه كلا من سامي هلهل ويوسف البساطي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثان: يوسف البساطي

حكم رابع: عبد الرحمن صالح

حكم تقنية الفيديو: طارق مجدي

حكم فيديو مساعد: حسام عزب

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، هو يحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 6 نقاط جمعهم من 5 مباريات بالمسابقة.

