وفاة والدة نجم الأهلي الأسبق

07:34 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    علاء ميهوب
    علاء ميهوب
    علاء ميهوب
    علاء ميهوب
    علاء ميهوب
    علاء ميهوب .. صاحب القميص رقم 10 بعد إعتزال الخطيب
كتب - نهى خورشيد

توفت صباح اليوم الأربعاء، والدة علاء ميهوب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تقديم خالص لـ كابتن علاء ميهوب، متمنيًا له ولعائلته الصبر والسلوان.

وكانت صلاة الجنازة أقيمت عصر اليوم بمسجد محمد أحمد في الحوامدية، فيما تم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر أبو والي بالحوامدية.

والجدير بالذكر أن علاء ميهوب من نجوم الجيل الذهبي بالنادي الأهلي خلال فترة الثمانيات، وساهم في العديد من البطولات بقميص القلعة الحمراء.

علاء ميهوب الأهلي وفاة والدة نجم الأهلي القلعة الحمراء
