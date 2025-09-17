وفاة والدة نجم الأهلي الأسبق

"بعد تصريحات وكيله".. مصدر بالأهلي يوضح موقفه من رحيل إمام عاشور

توفت صباح اليوم الأربعاء، والدة علاء ميهوب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تقديم خالص لـ كابتن علاء ميهوب، متمنيًا له ولعائلته الصبر والسلوان.

وكانت صلاة الجنازة أقيمت عصر اليوم بمسجد محمد أحمد في الحوامدية، فيما تم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر أبو والي بالحوامدية.

والجدير بالذكر أن علاء ميهوب من نجوم الجيل الذهبي بالنادي الأهلي خلال فترة الثمانيات، وساهم في العديد من البطولات بقميص القلعة الحمراء.