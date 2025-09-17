"التهاب حاد".. طبيب يكشف خطورة مرض إمام عاشور ومدة غيابه

"أحصل على حقي".. أول تعليق من الغندور بعد استدعائه للتحقيق

كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي كلية طب القصر العيني ورئيس جمعية سرطان الكبد، تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي بفيروس A، وموعد تعافيه من الفيروس.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي ، أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس A».

وقال عمر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "فيروس A زي فيروس الدم لا يسبب أي أزمات مزمنة على الكبد، ولكن أزمته أنه يسبب التهاب حاد في ارتفاع درجة الحرارة".

وأضاف: "فيروس A خطورته على السن الكبير، وهذا الفيروس ينتقل عن طريق الأكل والشرب، وهو فيروس معدي للغاية، ولكنه هو فيروس غير خطير، وكل صغار السن معرضون للإصابة به".

وتابع: "الأندية التي تسافر خارج مصر أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات المعدية لذلك لابد من التطعيم بشكل جيد قبل السفر لا سيما البلاد الإفريقية".

وأختتم: "إمام عاشور ممنوع تماما أن يخوض أي مجهودات عضلية في الوقت الحالي، ويحتاج ما لا يقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي بشكل تماما ويكون جاهزا للمباريات".



