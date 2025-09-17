كتب- مصراوي:

أوضح مصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "محمود الخطيب يواجه ضغوطًا شديدة للتراجع عن موقفه والترشح في الانتخابات المزمع إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل".

وأضاف: "الخطيب بدأ يستجيب فعليًا، ولكن حتى الآن لم يحسم موقفه النهائي، وكذلك شكل القائمة التي سيخوض بها الانتخابات، خاصة وأنه لديه قناعة كاملة بتكرار تجربة الراحل صالح سليم مع حسن حمدي حين كان الأخير يدير الأمر في الفترة العلاجية للأول".

وتابع: "الخطيب وضع ياسين منصور، عضو مجلس الإدارة السابق، في مقدمة اهتماماته لإقناعه بالتواجد معه أو الترشح منفردًا كرئيس للنادي، ولكن حتى تلك اللحظة لم يصل الحديث بين الطرفين إلى عروض أو نقاش جدي، لأن تلك الأمور تتداخل فيها معطيات وأشخاص كثيرة".

وأكمل: "ياسين منصور نفسه سيكون له آراء في القائمة الانتخابية وأشخاص معينة، وكذلك سيطلب أن يكون له صلاحيات في قطاع الكرة".

وأردف: "هناك أشخاص بنسبة كبيرة لن يتواجدوا في قائمة الخطيب إذا ما ترشح في الانتخابات المقبلة، وهم حسام غالي والدكتور محمد شوقي، وهناك ثنائي موقفهما غامض، وهما مهند مجدي والدكتور محمد سراج، ولكنه سيختار وجهًا نسائيًا آخر، أو ربما يدفع بها بجوار مي عاطف، عضو المجلس الحالي".

واختتم تصريحاته: "سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، موجود في الصورة، ويحاول أحد الأشخاص الذين يتولون إدارة إحدى الشركات إعادة الود بينه وبين محمود الخطيب، ولكن حتى الآن موقفه لم يُحسم، ولكن كل الأمور متوقفة على قرار الخطيب نفسه بخوض الانتخابات من عدمه، وكذلك على الموافقة على مطالب ورؤى ياسين منصور وموافقته هو شخصيًا على الفكرة".

اقرأ أيضًا:

قبل فيل فودين.. 9 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

"المشكلة مش في العلاج".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول حالة إمام عاشور ومدة غيابه

"عمري ما ندمت على قرار".. زوجة النني الأولي تثير الجدل برسالة غامضة في عيد زواجهما