"مساعده يكشف التفاصيل".. هل يتولى كيروش تدريب الأهلي؟

كتب- محمد خيري:

تحدث روجر دي سا، المدرب المساعد للمدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخبنا الوطني السابق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه لتولي مهمة تدريب الفريق.

وقال روجر دي سا في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "لا يوجد أي تواصل أو مفاوضات من قبل النادي الأهلي مع المدرب كارلوس كيروش في الوقت الحالي".

وبسؤاله عن حال تلقي عرضًا من الأهلي هل سيوافق على تدريب الأحمر، أكد: "حاليًا، التركيز الكامل على تأهل منتخب عُمان إلى كأس العالم".

واختتم: "نحن أحببنا مصر أيضًا، منذ أيامي مع أورلاندو بايرتس ومع المنتخب الوطني، إنها دولة عظيمة في كرة القدم وشعبها رائع".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي يبحث في الوقت الحالي، عن مدرب أجنبي، لقيادة الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

