مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
19:45

نادي بافوس

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

"عــار تمامًا من الصحة".. بيان من الأهلي بشأن طلب زيزو التأهيل في الخارج

01:37 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 9 صورة
    زيزو من مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 9 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    زيزو يتسلم جائزة أفضل لاعب
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التأهيل من الإصابة خارج البلاد.

وأشارت تقارير خلال الساعة الماضية، إلى أن زيزو طلب التأهيل من إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، في الخارج، لكن النادي رفض.

وقال وليد صلاح الدين، في بيان رسمي، إن زيزو لم يطلب السفر للخارج؛ للتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء إنبي.

وأشار إلى أن أن ما تردد إعلاميا في هذا الشأن كلام عار تمامًا من الصحة، ولم يحدث لا من قريب أو بعيد.

اقرأ أيضًا:

فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي طلب زيزو التأهيل في الخارج بيان عاجل من الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟