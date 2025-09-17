"يضغطون على المجلس".. الكشف عن تفاصيل محاولات إعادة حسام البدري لتدريب

كتبت-هند عواد:

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التأهيل من الإصابة خارج البلاد.

وأشارت تقارير خلال الساعة الماضية، إلى أن زيزو طلب التأهيل من إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، في الخارج، لكن النادي رفض.

وقال وليد صلاح الدين، في بيان رسمي، إن زيزو لم يطلب السفر للخارج؛ للتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء إنبي.

وأشار إلى أن أن ما تردد إعلاميا في هذا الشأن كلام عار تمامًا من الصحة، ولم يحدث لا من قريب أو بعيد.

اقرأ أيضًا:

فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء