"مبيسيبوش بعض".. ماذا يفعل الزمالك مع فتوح بعد إصابة إمام عاشور؟

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الأزمة الصحية لإمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد إصابته بفيروس (A)، مؤكدا أنه سيحصل على وقت كاف قبل العودة مرة أخرى للملاعب.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بالتأكيد الجميع يرغب في الاطمئنان على حالة إمام عاشور، القصة أن اللاعب تناول طعامًا غير صالح، وهو ما أدى إلى إصابته بفيروس (A)".

وأضاف: "هذا الفيروس هو أبسط أنواع الفيروسات الكبدية، وليس له علاقة بالسفر الأخير للأهلي إلى جنوب إفريقيا كما تردّد، وهذا الفيروس عادة ما تظهر أعراضه بعد فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أسابيع، لذلك أنصح الجميع بتقليل الاعتماد على الوجبات من خارج المنزل قدر الإمكان، والحرص على تناول الطعام المنزلي الصحي".

وأكمل: "إصابة إمام عاشور أثارت حالة من القلق داخل غرفة ملابس الأهلي، خاصة أن زميله مروان عطية كان يشاركه الغرفة، ولهذا السبب كان أول من خضع للفحوص الطبية، وقد جاءت نتائجه سلبية، ثم تم إجراء التحاليل لجميع اللاعبين وتأكد سلامتهم جميعًا".

وتابع: "بالنسبة لإمام عاشور، سيبقى تحت الرعاية الطبية والملاحظة في المستشفى لمدة يومين على الأقل، قبل أن يعود إلى منزله، مع ضرورة عزله نسبيًا وتجنب مشاركة أدواته، خصوصًا المتعلقة بالطعام، لتفادي انتقال العدوى".

وشدد: "العلاج في حد ذاته ليس مشكلة، فهو سهل وبسيط، لكن التحدي الأكبر يكمن في استعادة اللاعب لياقته البدنية؛ إذ إن المرض يسبب ضعفًا شديدًا وهزالًا يحتاج إلى وقت للتعافي".

واختتم تصريحاته: "لذلك من المتوقع أن يغيب إمام عاشور عن الملاعب لفترة ليست قصيرة، وربما لا يشارك في أي مباريات خلال هذه المرحلة، إلا إذا سمحت حالته وفقًا للتقارير الطبية".