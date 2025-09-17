250 ألف دولار.. تطورات مفاوضات الأهلي مع فيشر

"فأل حسن".. ماذا قدم الزمالك بحضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر داخل النادي في الأهلي، في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور"، تطورات مفاوضات الأحمر مع السويسري فيشر، لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال المصدر: "المفاوضات مع فيشر تعطلت الساعات الأخيرة بسبب بنود في العقد بينه وبين النادي الأهلي وضعها وكيله".

واختتم: "الأهلي والمدرب اتفقوا على كافة البنود، لكن الشرط الجزائي العائق الوحيد لانضمامه، الأهلي اتفق معه على راتب 250 ألف دولار وهو يشمل راتبه بالإضافة إلى جميع أعضاء جهازه الفني".

اقرأ أيضًا:

فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء