250 ألف دولار.. تطورات مفاوضات الأهلي مع فيشر

10:01 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

كشف مصدر داخل النادي في الأهلي، في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور"، تطورات مفاوضات الأحمر مع السويسري فيشر، لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال المصدر: "المفاوضات مع فيشر تعطلت الساعات الأخيرة بسبب بنود في العقد بينه وبين النادي الأهلي وضعها وكيله".

واختتم: "الأهلي والمدرب اتفقوا على كافة البنود، لكن الشرط الجزائي العائق الوحيد لانضمامه، الأهلي اتفق معه على راتب 250 ألف دولار وهو يشمل راتبه بالإضافة إلى جميع أعضاء جهازه الفني".

