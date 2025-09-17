7 غيابات في صفوف الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

بعد 3 مواسم في الأهلي.. مريم ثروت تعود إلى الزمالك

كتب ـ محمد عبدالسلام

تعرض فريق الأهلي لضربة قوية بسبب سلسلة من الغيابات قبل مواجهته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

وتشهد صفوف الأهلي غياب 7 لاعبين لأسباب متنوعة:

أحمد سيد زيزو

وجاء في مقدمة الغائبين عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور.

وقد تعرض زيزو لإصابة خلال مواجهة إنبي الأخيرة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بشد في العضلة الضامة، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات يوم السبت المقبل لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

إمام عاشور

أما إمام عاشور، فقد نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة إنبي.

أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، أوضح خلال تصريحات رسمية، أن اللاعب سيبقى تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام، على أن يُجري فحوصات إضافية لاحقًا للاطمئنان على حالته بشكل كامل.

ويغيب عن اللقاء أيضًا كل من: محمد شكري، وأشرف داري، وكريم فؤاد بداعي الإصابة، بالإضافة إلى محمد عبد الله وأحمد عابدين، لانضمامهما إلى معسكر منتخب مصر للشباب.

ترتيب الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 10 نقاط.