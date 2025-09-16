مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
19:45

نادي بافوس

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

"جلسة فيريرا ورسالة للاعبين".. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

11:10 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران، للحديث عن بعض الجوانب الفنية، التي سيتم تطبيقها في المران.

كما وجه المدرب رسالة إلى اللاعبين طالبهم فيها، بضرورة مواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية تحت قيادة راؤول لوبيز مدرب الأحمال، بالإضافة إلى بعض التدريبات بالكرة.

وأدى لاعبي الفريق تدريبات فنية خاصة قبل نهاية المران، ركز خلالها المدير الفني الإسباني على منح اللاعبين منح اللاعبين بعض التوجيهات لتنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية.

ويذكر أن لاعبي نادي الزمالك، كانوا قد حصلوا على راحة من التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، بعد الفوز على المصري في الجولة الماضية.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

ما هو فيروس A الذي أصاب إمام عاشور؟.. السبب والأعراض

من الترقوة لـ "فيروس كبدي".. إمام عاشور خلال آخر 93 يومًا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري دوري نايل الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟