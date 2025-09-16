كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران، للحديث عن بعض الجوانب الفنية، التي سيتم تطبيقها في المران.

كما وجه المدرب رسالة إلى اللاعبين طالبهم فيها، بضرورة مواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية تحت قيادة راؤول لوبيز مدرب الأحمال، بالإضافة إلى بعض التدريبات بالكرة.

وأدى لاعبي الفريق تدريبات فنية خاصة قبل نهاية المران، ركز خلالها المدير الفني الإسباني على منح اللاعبين منح اللاعبين بعض التوجيهات لتنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية.

ويذكر أن لاعبي نادي الزمالك، كانوا قد حصلوا على راحة من التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، بعد الفوز على المصري في الجولة الماضية.

