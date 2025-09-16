بعد 3 مواسم في الأهلي.. مريم ثروت تعود إلى الزمالك

تسبب في ضم عدلان.. من هو شادي طارق مدير التعاقدات الجديد بالزمالك؟

كتبت - هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، استعادة مريم ثروت، لاعبة فريق الكرة الطائرة للسيدات سابقًا، والتي لعبت لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال الزمالك في بيان رسمي، إن مريم وقّعت على عقود انضمامها للزمالك، في حضور نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، وتجيد اللاعبة اللعب في مركز المُعد، وتُعد إضافة قوية للفريق بما تمتلكه من إمكانيات فنية ومهارات مميزة.

رحيل مريم ثروت عن الزمالك وانتقالها إلى الأهلي

كانت مريم ثروت لاعبة في صفوف الزمالك حتى يوليو 2022، عندما أعلن الأهلي التعاقد معها لمدة 4 مواسم، لتدعيم صفوف الفريق.

ولم تُكمل مريم ثروت مدتها مع الأهلي، ففي أغسطس الماضي، وجّه الأهلي الشكر لها، بعد 3 مواسم مع الفريق، لتعود مرة أخرى إلى الزمالك.

