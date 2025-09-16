مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 2
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

0 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 1
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

1 1
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
21:15

الدحيل

جميع المباريات

ماجد سامي: عرضت هذا المدرب على الأهلي والزمالك

10:09 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة

كتبت-هند عواد:

كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، مفاجأة بشأن مدرب الفريق السابق اليوناني تاكيس جونياس، وارتباطه بقطبي الكرة المصرية.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"نعم، رشحت تاكيس جونياس للنادي الأهلي مؤخرًا، كما رشحته لنادي الزمالك من قبل، وذلك حبًّا في الكرة المصرية، لا الأهلي ولا الزمالك".

وتولى تاكيس جونياس تدريب وادي دجلة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى فبراير 2020، وقاد الفريق في 54 مباراة.

