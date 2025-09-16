ماجد سامي: عرضت هذا المدرب على الأهلي والزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، مفاجأة بشأن مدرب الفريق السابق اليوناني تاكيس جونياس، وارتباطه بقطبي الكرة المصرية.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"نعم، رشحت تاكيس جونياس للنادي الأهلي مؤخرًا، كما رشحته لنادي الزمالك من قبل، وذلك حبًّا في الكرة المصرية، لا الأهلي ولا الزمالك".

وتولى تاكيس جونياس تدريب وادي دجلة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى فبراير 2020، وقاد الفريق في 54 مباراة.

