دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

"شخصية قوية وقدرة فنية".. نجم الزمالك السابق يشيد بلاعب الفريق بعد الظهور الأول

01:34 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

فريق الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن إعداد خطة متكاملة لتوسيع وتطوير قطاع الأكاديميات بالنادي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة في الفترة المقبلة.

وقال يكن في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد أبو العلا: “أعمل حاليًا على وضع خطة شاملة لقطاع الأكاديميات بالنادي من أجل تطويره وتوسيعه، وسيتم تقديمها لمجلس الإدارة قريبًا.”

وأضاف: “لا أنظر لأداء منتخب مصر في مشوار التصفيات، هدفنا الأهم هو التأهل إلى كأس العالم، أما الزمالك فقد استفاد من فترة التوقف الدولي بشكل كبير وزاد التجانس بين اللاعبين.”

وأشاد يكن ببداية محمد إسماعيل مع الفريق الأبيض مؤكدًا: “محمد إسماعيل بدأ مشواره مع الزمالك بقوة، وظهرت شخصيته وقدراته الفنية منذ المباريات الأولى.

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك محمد إسماعيل هشام يكن
