"مش مشكلة نضحي بسنة بطولات".. تعليق ناري من شوبير على ما يحدث في الأهلي

01:59 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل الفريق الأول للنادي الأهلي أمام إنبي أمس، في بطولة الدوري المصري الممتاز، واجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي مع شوبير": "الأهلي لديه اجتماع مهم اليوم وسيكون بين وليد صلاح الدين وعماد النحاس واللاعبين بعد التعادل مع إنبي".

وأكمل: "أشك أن اللاعبين جاهزين لهذا الاجتماع، ويجب على الأهلي أن يضع روشتة إصلاح الفريق من جديد، وإعادة ترتيب أوراقه سريعا".

وتابع: "يجب على مسؤولي الأهلي النظر إلى الناشئين، وتصعيد الجيد منهم، ومعرفة احتياجات الفريق سواء ظهير أيسر ومهاجم، والأولويات من التجديد والانتهاء منها".

وأختتم تصريحاته: "وقت التجديد يجب على المسؤولين إبلاغ اللاعبين بنظام النادي لمن يريد الاستمرار، ومن يرفض يرحل تماما، مفيش مشكلة التضحية بعام من البطولات مقابل بناء فريق".

اقرأ أيضا:

نقل للمستشفى فورا.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي إنبي أحمد شوبير النادي الأهلي أخبار الأهلي
