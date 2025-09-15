"غالي عنده حق الخطيب لازم يبعد".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

أكد عبد الحميد حسن ميدو نجم الأهلي السابق، إن قرار محمود الخطيب بالابتعاد عن خوض سباق الانتخابات المقبلة قرار موفق للغاية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "قرار محمد الخطيب بالابتعاد عن الانتخابات قرار موفق جدا وانا سعيد بذلك".

وأضاف: "الوسط الرياضي اصبح ملوث ولا يتناسب مع شخصية مثل محمود الخطيب واتمنى إلا يتراجع عن قراره مهما تعرض من ضغوط".

وواصل: "محمود الخطيب شخصية ناجحة للغاية وجميلة وحقق نجاحات وعمره ما رد على إساءة احد، والوسط الرياضي لا يحتمل تواجد مثل هذه الشخصية في الفترة المقبلة".

وتابع: "حسام غالي جانبه الصواب في توقت التصريحات، ولكن تصريحاته صحيحة وصادقة وحسام غالي شخصية صادقة لا تعرف الكذب".

وأختتم تصريحاته: "حسام غالي أخطأ في توقيت التصريحات ولكن تصريحاته مهمة وقوية ولا بد من أخذها بعين الاعتبار".

اقرأ أيضا:

نقل للمستشفى فورا.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي