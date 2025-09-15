مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

"غالي عنده حق الخطيب لازم يبعد".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية

11:10 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي مع توتنهام
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي ومحمد رمضان
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي في الطائرة
  • عرض 12 صورة
    ستوري حسام غالي
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي 1
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي كابتن النادي الأهلي في نسخة دوري أبطال أفريقيا 2012
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد عبد الحميد حسن ميدو نجم الأهلي السابق، إن قرار محمود الخطيب بالابتعاد عن خوض سباق الانتخابات المقبلة قرار موفق للغاية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "قرار محمد الخطيب بالابتعاد عن الانتخابات قرار موفق جدا وانا سعيد بذلك".

وأضاف: "الوسط الرياضي اصبح ملوث ولا يتناسب مع شخصية مثل محمود الخطيب واتمنى إلا يتراجع عن قراره مهما تعرض من ضغوط".

وواصل: "محمود الخطيب شخصية ناجحة للغاية وجميلة وحقق نجاحات وعمره ما رد على إساءة احد، والوسط الرياضي لا يحتمل تواجد مثل هذه الشخصية في الفترة المقبلة".

وتابع: "حسام غالي جانبه الصواب في توقت التصريحات، ولكن تصريحاته صحيحة وصادقة وحسام غالي شخصية صادقة لا تعرف الكذب".

وأختتم تصريحاته: "حسام غالي أخطأ في توقيت التصريحات ولكن تصريحاته مهمة وقوية ولا بد من أخذها بعين الاعتبار".

اقرأ أيضا:

نقل للمستشفى فورا.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب نجم الأهلي السابق تصريحات نارية الانتخابات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"ما يحدث كارثي".. أحمد بلال يكشف عقوبات صادمة ضد لاعبي الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
سحب ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي