الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو في مباراة الأهلي وإنبي

كتب - محمد القرش:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طبيعة إصابة أحمد سيد زيزو التي تعرض لها في مباراة إنبي.

وقال جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، إن زيزو اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله.

وأكد الطبيب أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي اليوم الإثنين للاطمئنان على حالته.

يُذكر أن الأهلي سقط في فخ التعادل مع إنبي بنتيجة 1-1، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.