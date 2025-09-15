مباريات الأمس
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو في مباراة الأهلي وإنبي

10:09 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

زيزو من تدريبات الأهلي

background

كتب - محمد القرش:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طبيعة إصابة أحمد سيد زيزو التي تعرض لها في مباراة إنبي.

وقال جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، إن زيزو اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله.

وأكد الطبيب أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي اليوم الإثنين للاطمئنان على حالته.

يُذكر أن الأهلي سقط في فخ التعادل مع إنبي بنتيجة 1-1، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي إصابة زيزو الأهلي وإنبي أخبار الأهلي
