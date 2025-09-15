القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن معاناة لاعب وسط الأهلي إمام عاشور من أزمة صحية داهمته عقب مباراة فريقه أمام إنبي.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

نقل إمام عاشور إلى المستشفى

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن اللاعب عانى من أزمة صحية داهمته عقب مباراة إنبي وتوجه بعدها إلى أحد المستشفيات في منطقة المهندسين؛ للخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

الأهلي بعد التعادل مع إنبي يحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي أمام إنبي بالدوري؟ (كوميك)

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع إنبي