كتب ـ يوسف محمد:

علق إبراهيم سعيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على التعادل أمام نظيره إنبي في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" عقب المباراة: "أي مدير فني هيلعب بثنائية العش وبيكهام، مش هيشوف خير في الملعب وكمان معاهم كوكا أنت بتلعب بدون خط دفاع".

وأضاف: "تريزيجيه لازم يقعد دكة، يريح شوية ويخرج بره الضغط العصبي والنفسي، موضوع إني أحرز هدف وأضيع قصاده 5 أهداف ده كارثة، محمد شريف بأدائه بقى مهاجم عادي وأليو ديانج بمستواه ده جاي يعتزل في الأهلي".

وتابع: "بن شرقي نسي الكورة لدرجه أنه مش عارف يرفع كورنر، لاعيبة بتلعب لعب فردي مش جماعي بدون روح في الملعب، طاهر محمد طاهر بيتألق في ماتشين خلال الموسم، لا بيهاجم ولا بيدافع ولاعبين بدون روح كلهم بيعلوا علي بعض النجومية".

واختتم: "عشان كده دي النتائج السلبية، لايوجد لعب جماعي لصالح الفريق، الأهلي في احتياج لمدير فني أجنبي، مع احترامي للكابتن عماد النحاس المسؤولية تقيله عليه حاليا".

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

الأهلي بعد التعادل مع إنبي يحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

