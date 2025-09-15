مباريات الأمس
هل يبدأ الصدام بين جون إدوارد ومجلس الإدارة؟.. الأزمة المالية تهدد مسيرة الزمالك

09:03 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
background

أزمة مالية قوية يعاني منها نادي الزمالك في الفترة الحالية، تهدد استقرار مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في البطولات التي يشارك فيها.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، بعد خوض 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل مباراة وخسر لقاء.

صدام بين مجلس الزمالك وجون إدوارد

ويدخل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، في صدام مع مجلس الإدارة، لعدم صرف مستحقات اللاعبين حتى الآن، ونفس الأمر للجهاز الفني وهو ما يعني تهديد لاستقرار الفريق.

وتحدث جون إدوارد، مع حسين لبيب رئيس النادي، من أجل ضرورة صرف المستحقات في أسرع وقت، من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج المميزة، وتصدر بطولة الدوري المصري.

وتلقى جون إدوارد الوعود الكثيرة في الفترة الماضية، حول صرف المستحقات ولكن حتى الآن لم يتم صرفها، وزاد عليها مكافأة الفوز في مباراة الأمس أمام المصري البورسعيدي.

