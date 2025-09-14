مباريات الأمس
"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي بالدوري

07:01 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد شريف وأحمد سيد زيزو.

ويذكر أن النادي الأهلي، يدخل مباراة اليوم وهو يحتل المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فريق إنبي في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

النادي الأهلي مباراة الأهلي وإنبي تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي الدوري المصري مباراة الأهلي ضد إنبي
