كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 0
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

"رباعي القمة:.. الغندور يكشف موعد ومكان السوبر المصري

04:08 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الإعلامي خالد الغندور

كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن موعد ومكان بطولة السوبر المصري، بمشاركة 4 فرق مصرية.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بإذن الله السوبر المصري في الإمارات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا يوم 6 نوفمبر والنهائي هيكون 9 نوفمبر".

ويدخل النادي الأهلي البطولة باعتباره بطل الدوري المصري الموسم الماضي، في حين يشارك الزمالك بصفته بطل كأس مصر، بينما حجز بيراميدز مقعده بوصفه وصيف الدوري، فيما جاء سيراميكا كليوباترا ليكمل أضلاع المربع الذهبي بعدما حقق كأس الرابطة.

