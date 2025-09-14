ظهور أول وابتعاد بن شرقي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة إنبي

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة إنبي اليوم الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث النادي الأهلي عن العودة مرة أخرى للانتصارات وتصحيح المسار خلال هذه المباراة، حيث تلقى الخسارة في الجولة الماضية من نظيره بيراميدز بهدفين دون رد.

ووضع عماد النحاس، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة للفريق الأحمر، لمواجهة المنافس خلال المران الختامي أمس، وظهر وجود عددا من التغييرات، على رأسها الظهور الأول لمروان عطية في التشكيل من بداية الموسم، بجانب وعدم الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي من بداية المباراة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان - ياسين مرعي أو مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أحمد السيد زيزو - محمد شريف.

ويحتل النادي الأهلي المركز الـ15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط، بعد خوض 4 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر لقاء.

وفي المقابل يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، حيث لعب 5 مباريات فاز في مباراتين، وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

