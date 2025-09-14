مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

ظهور أول وابتعاد بن شرقي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة إنبي

11:12 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 21 صورة
    أول تدريبات الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد 7
  • عرض 21 صورة
    أول تدريبات الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد 6
  • عرض 21 صورة
    أول تدريبات الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد 3
  • عرض 21 صورة
    أول تدريبات الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد 5
  • عرض 21 صورة
    أول تدريبات الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (3)
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (2)
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (1)
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (4)
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (5)
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (7)
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة إنبي اليوم الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث النادي الأهلي عن العودة مرة أخرى للانتصارات وتصحيح المسار خلال هذه المباراة، حيث تلقى الخسارة في الجولة الماضية من نظيره بيراميدز بهدفين دون رد.

ووضع عماد النحاس، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة للفريق الأحمر، لمواجهة المنافس خلال المران الختامي أمس، وظهر وجود عددا من التغييرات، على رأسها الظهور الأول لمروان عطية في التشكيل من بداية الموسم، بجانب وعدم الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي من بداية المباراة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان - ياسين مرعي أو مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أحمد السيد زيزو - محمد شريف.

ويحتل النادي الأهلي المركز الـ15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط، بعد خوض 4 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر لقاء.

وفي المقابل يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، حيث لعب 5 مباريات فاز في مباراتين، وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

اقرأ أيضا:

تصحيح المسار.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي تشكيل الأهلي مباراة الأهلي وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
ميدو يكشف عن 3 مباريات إذا فاز بهم الزمالك سيتوّج بالدوري بنسبة 60%

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام