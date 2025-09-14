كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين فريقي بيراميدز ونظيره أوكلاند سيتي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي، مع فريق الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

تنطلق صافرة مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويشارك فريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى أيضًا عقب فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بمجموع المباراتين 3-2،