كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية وبشكل خاص عشاق النادي الأهلي، متابعة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر لمصراوي، أن هناك حالة قلق لدى عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، من مركز قلب الدفاع، في ظل غياب الثنائي ياسر إبراهيم، أشرف داري، بالإضافة إلى عدم الجاهزية الكاملة لياسين مرعي.

وأشار المصدر ذاته، أنه لا تزال هناك مفاضلة من قبل النحاس بين بين الثنائي ياسين مرعي، مصطفي العش، للبدء بجوار أحمد رمضان بيكهام في التشكيل الأساسي للمباراة.

ووجه النحاس تحذيرا إلى لاعبي فريقه، من خطورة فريق إنبي، بالإضافة إلى تمتع لاعبو الفريق البترولي بقوة بدنية ولياقة عالية.

ويذكر أن مباراة المارد الأحمر أمام إنبي اليوم، ستكون الأولى للجهاز الفني المؤقت للمارد الأحمر، بقيادة عماد النحاس، تواجد كلا من عادل مصطفى مدرب عام، محمد نجيب مدرب وأمير مدرب لحراس المرمى، بالإضافة إلى تواجد وليد صلاح الدين مديرا للكرة.

أقرأ أيضًا:

رد فعل مفاجيء من سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المصري

"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب؟