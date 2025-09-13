أول تعليق من عبدالحميد بسيوني بعد تعرضه لأزمة قلبية

كتب - نهى خورشيد

علق عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على خضوعه لعملية أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب عبد الحميد بسيوني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله عملية بسيطة في القلب بفضل الله ثم دعوات الناس الطيبة الجميلة في كل مكان".

وأضاف:"أشكر الله على ما تم، وكل الشكر لمجلس إدارة نادي حرس الحدود بقيادة اللواء أسامة داوود، واللواء علي فراج نائب قائد القوات، وكل مجلس الإدارة كلٌ باسمه وصفته".

وتابع حديثه قائلاً: "وكل الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي، وكل من ينتمي لهذا النادي الكبير، وأشكر كل الأطباء وطاقم التمريض وكل من يعمل في مستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية".

وواصل: "وكل الشكر والتقدير والاحترام لكل من دعا لنا بظهر الغيب، وكل من سأل علينا سواء بالحضور أو بالاتصال أو على وسائل السوشيال ميديا من الأهل والأحباب والأصدقاء ومن جميع طوائف الشعب المصري الجميل بمختلف انتماءاته".

وأتم حديثه قائلاً: "وسامحوني لعدم الرد على الجميع، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبعد عنكم جميعًا كل سوء، شكرًا من القلب للجميع".