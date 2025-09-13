كتب - يوسف محمد:

كشف الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، مدى أحقية النادي المصري البورسعيدي في الحصول على ركلة جزاء، في الشوط الأول أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع بينهما بالدوري.

وطالب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول من المباراة، بعد تدخل مدافع الزمالك عمر جابر على صلاح محسن لاعب المصري.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "المصري كان يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول أمام الزمالك، كان هناك إعاقة بالقدم من قبل لاعب الزمالك عمر جابر، على القدم اليمنى لمهاجم المصري صلاح محسن".

وأضاف: "المخالفة والإعاقة موجودة وكان يجب على حكم تقنية الفيديو، مراجعة اللعبة من جميع الزوايا، لإيضاح تفاصيل اللعبة بشكل كامل لحكم الساحة، خاصة وأنه قد لا يكون لديه تفاصيل اللعبة كامل داخل الملعب".

ويلاقي نادي الزمالك حاليا نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

رد فعل مفاجيء من سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المصري

"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب؟