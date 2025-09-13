مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

3 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
22:00

تشيلسي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

4 3
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

لاعبو حرس الحدود يزورون عبد الحميد بسيوني في المستشفى (صورة)

09:38 م السبت 13 سبتمبر 2025

عبد الحميد بسيوني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على زيارة مديرهم الفني عبد الحميد بسيوني داخل المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة قبل مواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز.

وكان بسيوني قد نُقل إلى المستشفى بشكل عاجل وخضع لعملية قسطرة وتركيب دعامات،

ونشر محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود، صورة من الزيارة عبر حسابه على "فيسبوك" معلقاً: "حمد الله على سلامتك يا باسيبو الكرة المصرية، شفاك الله وعافاك تقوم بألف سلامة يا حبيبي".

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي حرس الحدود فوزاً على الجونة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري نايل.

IMG_8344

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عملية قسطرة الجونة الدوري المصري عبد الحميد بسيوني المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية محمد حمدي زكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
الزمالك يعزز تقدمه بهدف عمر جابر في شباك المصري (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام