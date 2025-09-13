لاعبو حرس الحدود يزورون عبد الحميد بسيوني في المستشفى (صورة)

كتب - نهى خورشيد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على زيارة مديرهم الفني عبد الحميد بسيوني داخل المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة قبل مواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز.

وكان بسيوني قد نُقل إلى المستشفى بشكل عاجل وخضع لعملية قسطرة وتركيب دعامات،

ونشر محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود، صورة من الزيارة عبر حسابه على "فيسبوك" معلقاً: "حمد الله على سلامتك يا باسيبو الكرة المصرية، شفاك الله وعافاك تقوم بألف سلامة يا حبيبي".

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي حرس الحدود فوزاً على الجونة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري نايل.