الزمالك ينهي الشوط الأول متقدماً على المصري بهدف الدباغ

كتب - نهى خورشيد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول متقدماً على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت بداية اللقاء إثارة مبكرة، إذ أهدر الفريقان عدة فرص محققة للتسجيل، أبرزها انفراد عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة الذي تصدى له الحارس عصام ثروت، فيما كاد محمود حمادة أن يمنح المصري هدف التقدم بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 18.

ونجح الزمالك في كسر التعادل عند الدقيقة 30، بعد سلسلة تمريرات بدأت من أدم كايد إلى ناصر ماهر، الذي أرسل عرضية ارتطمت بقدم المدافع مخلوف ثم بالقائم، قبل أن يتابعها عدي الدباغ بسهولة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للفريق الأبيض.

وكاد الزمالك أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 40 بعد رأسية ناصر ماهر التي مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف.