كتب - نهى خورشيد

أثار شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز الحالي والأهلي الأسبق، الجدل بنشره رسالة نارية غامضة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب إكرامي عبر منصة "إكس":"مشكلتنا إننا لسه بنتعامل مع النقد كأنه خيانة، ومع الاختلاف في الرأي كأنه تهديد،عندنا تطرّف شديد في تصنيف الأمور يا أبيض يا أسود، يا ملايكة يا شياطين".

‏وأضاف:"نفس الشخص ممكن يبقى كادر ومستقبل النادي الصبح، وخاين بالليل لمجرد إنه قال كلمة صادقة حتى لو في نظر البعض خانه التوقيت والتقدير".

‏وتابع حديثه قائلاً:"ده يورينا إن اللي بيحرّك المشهد دلوقتي مش عقل ولا موضوعية، ده مزاج لحظي وانفعال أعمى، والعقل مالوش مكان في الساحة أصلاً".

‏وواصل:"لأن في الحقيقة اللي بيحرّك الصورة مش بس العواطف والانتماءات والارتباط بالأشخاص، لكن كمان مصالح وصراعات خفية بتوجّه وتتحكم وتحدد مين يبقى بطل النهارده ومتهم بكرة".

‏وأكمل شريف:"وسط كل ده، الجمهور بيُستغل وبيتحوّل من شريك واعٍ لمجرد أداة بيتم اللعب بيها حسب المصلحة، الخلاصة إن المشهد محتاج عقل يوزن ويقود".

‏وأتم حديثه قائلاً:"مش مزاج لحظي يغيّر الحقائق ولا مصالح خفية تتحكم في المصير".