كتبت-هند عواد:

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة على قناة أون سبورت.

الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمصري

وكشفت قناة أون سبورت، تفاصيل الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، وينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويقدم الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بمشاركة كل من، خالد الغندور، وحازم إمام، وعمرو الدسوقي، ويعلق مؤمن حسن على اللقاء.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، فيما يليه الزمالك في المركز الثاني، بـ10 نقاط.

