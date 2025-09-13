مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

1 2
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

05:30 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الزمالك والمصري
  • عرض 8 صورة
    لاعبو الزمالك
  • عرض 8 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (3)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (5)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة على قناة أون سبورت.

الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمصري

وكشفت قناة أون سبورت، تفاصيل الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، وينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويقدم الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بمشاركة كل من، خالد الغندور، وحازم إمام، وعمرو الدسوقي، ويعلق مؤمن حسن على اللقاء.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، فيما يليه الزمالك في المركز الثاني، بـ10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الأهلي يرفض رحيل الخطيب.. والزمالك يطبق اللائحة على محترف الفريق

ناد إنجليزي يضم لاعب "مسجون" لقائمته.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك والمصري البورسعيدي موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الزمالك والمصري الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام