القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن إنهاء مجلس إدارة النادي الأهلي كافة التفاصيل الرسمية مع المدير الفني الهولندي آرت لانجر ليتولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى الهولندي آرت لانجر وقع بالفعل مساء أمس على عقود لمدة موسمين ثم غادر فجر اليوم إلى بلاده لجمع المتعلقات الخاصة به والعودة خلال الأيام القليلة المقبلة للقاهرة لبدء مهمته بصورة رسمية.

وأشار المصدر إلى محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي قد عقد جلسة منفردة مع المدرب الهولندي ثم جلسة أخرى في حضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن لانجر بعدما شاهد ملاعب قطاع الناشئين واقتنع بخطة الأهلي بدأ التفاوض على بنود العقود طوال يوم أمس حتى وقع العقود لمدة عامين بمقابل مادي 15 ألف دولار شهريًا.

