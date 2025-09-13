مباريات الأمس
"محلي".. فيريرا يستقر على بديل شيكوبانزا أمام المصري

11:48 ص السبت 13 سبتمبر 2025
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (3)
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (4)
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (1)
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (10)
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (7)
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (8)
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (9)
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (5)
    أحمد شريف لاعب الزمالك
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، على اللاعب الذي سيدفع به أساسيًا خلال مباراة المصري في مركز الجناح الأيسر بدلاً من اللاعب الكونجولي شيكوبانزا.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويواجه الزمالك نظيره المصري اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد "برج العرب"

بديل شيكوبانزا أمام المصري البورسعيدي

وأوضح مصدر مسؤول في الجهاز الفني لفريق الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فيريرا سيدفع باللاعب أحمد شريف كجناح أيسر بدلاً من شيكوبانزا.

أرقام أحمد شريف مع الزمالك

أحمد شريف شارك بديلاً في مباراتين مع الزمالك بواقع 20 دقيقة لعب بمعدل 13 دقيقة أمام موردن سبورت و 7 دقائق أمام فاركو.

وكان اللاعب صاحب الـ 22 عامًا قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف فاركو.

سبب استبعاد شيكوبانزا أمام المصري

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب قد تأخر في موعد عودته للقاهرة نظرًا لظروف عائلية ما تسبب في عدم وصوله بالموعد المحدد له، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق اللائحة على اللاعب الأنجولي الذي انضم صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كما قرر مدرب الفريق فيريرا استبعاده من مواجهة المصري لحين وصوله بالمعدلات البدنية لزملائه.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

اقرأ أيضًا:

سخرية واعتذار.. موقف محرج لمحترف الزمالك

تأديب وإيقاف.. أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك ضد المصري البورسعيدي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا الزمالك أحمد شريف فيريرا الزمالك ضد المصري موعد مباراة الزمالك والمصري
