القاهرة - مصراوي

يلتقي نادي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء، بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أنويتا معقل ريال سوسيداد.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز 16 برصيد نقطتين.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و أوساسونا



وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1."

