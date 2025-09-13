موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
القاهرة - مصراوي
يلتقي نادي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني الممتاز.
موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء، بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أنويتا معقل ريال سوسيداد.
ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز 16 برصيد نقطتين.
القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و أوساسونا
وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1."
