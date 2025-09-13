مباريات الأمس
جميع المباريات

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

02:08 ص السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (5)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (4)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (9)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (7)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (6)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (3)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (2)
القاهرة - مصراوي

يلتقي نادي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء، بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أنويتا معقل ريال سوسيداد.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز 16 برصيد نقطتين.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و أوساسونا


وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1."

اقرأ أيضًا:
"بينهم شحاتة والونش".. الغيابات تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي و إنبي في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد ضد أوساسونا ريال مدريد أوساسونا ترتيب ريال مدريد الدوري الإسباني
