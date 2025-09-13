لم يفز منذ 3 سنوات و 4 أشهر.. رقم سلبي للزمالك ضد المصري البورسعيدي

كتبت-هند عواد:

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لكسر رقمه السلبي وانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، عندنا يواجه المصري البورسعيدي مساء اليوم.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة.

رقم سلبي للزمالك ضد المصري البورسعيدي

فشل الزمالك في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي في آخر 6 مواجهات جمعت بينهما في الدوري المصري، إذ أن آخر لقاء حقق فيه الأبيض الفوز كان يوم 28 أبريل 2022، أي قبل 3 سنوات و4 أشهر.

وفي آخر 6 مواجهات جمعت الزمالك والمصري البورسعيدي، فاز الأخير بنتائج: 1-0 و 2-1 و 1-0 و 3-2، وانتهت مباراتان بالتعادل 2-2 و 0-0.

وفي المجمل التقى الزمالك والمصري البورسعيدي في 119 مباراة من قبل في مختلف المسابقات، حقق الزمالك الفوز في 64 لقاء، وخسر 25 مباراة وتعادل في 30 لقاء.