كتب - يوسف محمد:

يلتقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غدًا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يلتقي المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

حكام مباراة الزمالك والمصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت في وقت سابق تعيين الحكم محمود ناجي، لإدارة مباراة الزمالك والمصري في الدوري.

أرقام الزمالك في حضور صافرة محمود ناجي

وتعد مباراة الزمالك والمصري، هى المباراة رقم 10 التي يديرها محمود معروف لنادي الزمالك، حيث سبق له إدارة 9 مباريات من قبل للفارس الأبيض.

وخلال 9 مباريات سابقة، أدارها ناجي للفارس الأبيض، نجح الزمالك في تحقيق الفوز في 4 مباريات، تلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في 3 مباريات.

وأشهر ناجي 15 بطاقة صفراء خلال الـ 9 مباريات، التي أدارها ناجي للفارس الأبيض، لكنه لم يشهر أي بطاقة حمراء خلال المباريات التي أدارها للفارس الأبيض، بالإضافة إلى احتسابه ركلتي جزاء.

ويطمح نادي الزمالك، في استعادة طريق الانتصارات خلال المباريات التي أدارها ناجي للفريق، حيث لم يتمكن الزمالك من تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات، أدارها ناجي للفريق، إذ تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مثلهما.

