الدوري المصري

بتروجت

0 3
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

أول تعليق من عماد متعب على قرار محمود الخطيب بعدم الترشح لانتخابات الأهلي

08:21 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    عماد متعب لاعب الاهلي السابق
    تعرضت فيلا عماد متعب بمنطقة المعادي لسرقة حلق ذهب ومشغولات ذهبية أخرى و10 آلاف جنيه.
    محمود الخطيب من مران الأهلي
    محمود الخطيب (1)
    محمود الخطيب (6)
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
    محمود الخطيب
    محمود الخطيب
كتب - يوسف محمد:

علق عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء.

وكتب متعب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا كابتن محمود الخطيب، على كل ما قدمته للنادي الأهلي، أسطورة محفورة في قلوبنا قبل تاريخنا".

وكان محمود الخطيب أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، رحيله رسميا عن رئاسة النادي الأهلي وعدم ترشحه لانتخابات النادي خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويذكر أن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنوا منذ قليل رفض قرار محمود الخطيب بالرحيل عن منصبه داخل الأهلي في الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يرفض رحيل محمود الخطيب عن رئاسة النادي

الظهور الأول المتوقع لعمرو وردة مع فريقه الجديد لاريسا اليوناني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب عماد متعب النادي الأهلي
