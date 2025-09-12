كتب - يوسف محمد:

علق عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء.

وكتب متعب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا كابتن محمود الخطيب، على كل ما قدمته للنادي الأهلي، أسطورة محفورة في قلوبنا قبل تاريخنا".

وكان محمود الخطيب أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، رحيله رسميا عن رئاسة النادي الأهلي وعدم ترشحه لانتخابات النادي خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويذكر أن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنوا منذ قليل رفض قرار محمود الخطيب بالرحيل عن منصبه داخل الأهلي في الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

