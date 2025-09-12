مباريات الأمس
بعد عودته رسميًا.. ماذا قدم عمرو وردة في تجربته السابقة مع لاريسا اليوناني؟

07:18 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي

أعلن نادي لاريسا اليوناني التعاقد مع اللاعب المصري عمرو وردة في صفقة انتقال حر في وقت سابق من اليوم الجمعة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يرتدي بها عمرو وردة صاحب الـ 31 قميص نادي لاريسا فسبق وارتدى قميصه موسم 2019/20.

أرقام عمرو وردة مع لاريسا

وردة كان انضم لصفوف لاريسا خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2019/20 على سبيل الإعارة قادمًا من نادي باوك سالونيك اليوناني.

وردة شارك بقميص لاريسا حينها بـ 23 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف لزملائه بواقع 2063 دقيقة لعب.

نادي لاريسا أنهى الموسم حينها (19/20) في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 30 نقطة.

عمرو وردة نادي عمرو وردة لاريسا اليوناني الدوري اليوناني
