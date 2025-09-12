كتب - يوسف محمد:

ما زال قرار محمود الخطيب بعدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، يسيطر على الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الماضية، حتى وصل إلى تدخل بعض الأشخاص من خارج النادي لإقناعه بالتراجع عن قراره.

موقف الخطيب من الترشح لرئاسة الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة: "هناك محاولات من قبل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بإقناع الخطيب بالتراجع عن قراره والترشح لانتخابات الأهلي المقبلة".

وأضاف المصدر ذاته: "بخلاف أعضاء مجلس إدارة الأهلي، هناك بعض الأشخاص من خارج النادي يتواصلون حاليًا مع الخطيب لإقناعه بالتراجع والعدول عن قراره أيضًا".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأقرب في الوقت الحالي هو عدول الخطيب عن قراره، والترشح في انتخابات المجلس بشكل طبيعي في الدورة المقبلة".

موعد انتخابات الأهلي

ويذكر أن انتخابات النادي الأهلي، لم يتم الإعلان بشكل نهائي عن موعد إقامتها ولكن من المتوقع أن تقام خلال شهر نوفمبر المقبل 2025.

