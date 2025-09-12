كتب - محمد عبد السلام:

أبدي كريم هاني لاعب فريق الترسانة، عن سعادته في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على الداخلية في اللقاء الذي أقيم بملعب النادي بالجولة الرابعة من دوري القسم الثاني.

وقال كريم هاني، لفي تصريحات خاصة لمصراوي:" نشكر الله على الفوز، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وقدموا أداءً رجوليًا داخل الملعب".

وأضاف: "الحمد لله على المكسب، كلنا رجالة، المباريات اللي فاتت ما كناش موفقين فيها، مش أكتر من كده، من مباراة السكة الحديد كان عندنا لاعب مطرود، وفي مباراة مسار برضه لاعب مطرود، والماتش اللي فات كنا صامدين لحد الدقيقة 90، لكن التوفيق ما كانش في صفنا".

وأكد أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا في كل المباريات، موضحًا أن اللاعبين تعبوا وقدموا ما عليهم، ولكن غياب التوفيق هو السبب في النتائج السابقة.

وقال: "النهاردة ربنا كرمنا، والتوفيق كان معانا، وإن شاء الله نكمل كده".

وتابع: "ده أول فوز للفريق في سلسلة انتصارات إن شاء الله، وبإذن الله ده موسم صعود، عندنا لاعيبة رجالة على أعلى مستوى، بيعملوا اللي عليهم بكل إخلاص".

وأشار إلى دور الجهاز الفني، مؤكدًا: "معانا كابتن محترم جدًا، كابتن عطية السيد، وجهازه كله محترم، واقفين في ضهرنا بكل قوة".

كما وجه الشكر لإدارة النادي، قائلًا: "الحاج طارق ومحمد طارق مش مقصرين معانا في أي حاجة، دايمًا في ضهرنا في الوحش قبل الحلو".

واختتم كريم هاني تصريحه مؤكدًا: "إن شاء الله، ده موسم صعود، وكلنا عندنا نفس الهدف، وإن شاء الله نفرح في النهاية".