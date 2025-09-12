كتب - يوسف محمد:

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة، الموعد المحدد لإغلاق الاستاد خلاله، لإجراء الصيانة الخاصة به وزرع البذرة الشتوية المتعلقة بالاستاد.

وأغلق ستاد القاهرة، خلال الفترة الماضية قبل فترة التوقف الأخيرة، بسبب الانتقادات الكبيرة التي طالته، لسوء أرضية الملعب في بداية الدوري المصري "دوري نايل".

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة : "يتم إغلاق ملعب ستاد القاهرة بشكل كامل، مرة وحيدة في العام وهى في الوقت، الذي يتم خلاله زراعة البذرة الشتوية".

وأضاف: "نقوم بزراعة البذرة الشتوية، في الفترة التي تتراوح خلالها درجات الحرارة من 18 إلى 21 درجة مئوية، سواء كان هذا الأمر في شهر 10 أو 11 أو في أي توقيت في العام، يتم خلالها إغلاق الملعب لمدة 25 يوما".

وكان ستاد القاهرة، استضاف مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين دون مقابل.

ويذكر أن ستاد القاهرة، سيستضيف مباراة نادي زد أمام نظيره الإسماعيلي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

