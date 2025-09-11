مباريات الأمس
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

هل يعود ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك؟.. مصدر يجيب

11:26 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة، على جاهزية الملعب بشكل طبيعي، لاستقبال مباريات بطولة الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان ستاد القاهرة، استضاف مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين دون مقابل.

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يتم عمل صيانة في ستاد القاهرة، قمنا فقط بإغلاقه قبل مباراة منتخب مصر، لتخفيف ضغط المباريات عليه حتى يكون جاهز لاستضافة مباراة مصر وإثيوبيا بشكل مميز".

وأضاف: "الملعب سيستضيف مباريات الدوري بشكل طبيعي، في الفترة المقبلة، بما في ذلك مباريات الأهلي والزمالك، كما أن غدا الجمعة سيكون هناك مباراة على الملعب في الدوري أيضًا".

واختتم عبد الوهاب تصريحاته: "الملعب لم يكن بالشكل المعتاد عليه خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري، بسبب استضافته أحد الأحداث المهمة والقومية، هو ما لم يمنحنا الوقت الكافي لخروج الاستاد بأفضل صورة ممكنة في تلك الوقت".

والجدير بالذكر أن ستاد القاهرة، كان قد تم إغلاقه قبل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم، بسبب كثرة الانتقادات التي وجهت له، نظرا لظهوره بمستوى متدني في بداية مباريات الدوري المصري.

ستاد القاهرة النادي الأهلي الأهلي والزمالك الدوري المصري مباريات الدوري
